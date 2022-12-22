«Челси» близок к трансферу 18-летнего хавбека «Васко да Гама» Андрея Сантуша. С игроком договорились

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«Челси» близок к подписанию 18-летнего бразильского полузащитника. 

Игрок «Васко да Гама» Андрей Сантуш в ближайшее время перейдет в лондонский клуб, сообщает Фабрицио Романо. Условия личного контракта уже согласованы, сделка находится на завершающей стадии. 

В 2022 году Сантуш провел 33 матча в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.

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