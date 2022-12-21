Джорджина о Роналду: «Я девушка лучшего игрока мира. Мы влюбились с первого взгляда, никогда не видела такого красивого мужчину»

рассказала о начале отношений с форвардом Криштиану Роналду.

«Мы влюбились с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, время словно замерло. Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Я считаю его самым красивым мужчиной из всех, кого я когда-либо видела.

Да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям – а зачастую это именно девушки – незачем говорить об этом уничижительно. Конечно, наши отношения позволили мне исполнить многие мечты, однако я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, независимо от того, уборщица я, продавщица или модель», – сказала Родригес.

Криштиану Роналду: «Пока не думаю жениться и заводить еще детей. В будущем – посмотрим»