Хави о Дембеле: «Он лучший в мире на своей позиции. Но не всегда принимает верные решения, ведь он гонит 200 в час»

отметил прогресс .

«Я считаю, что на своей позиции он лучший в мире. Он делает разницу если не во всех матчах, то в каждом втором. На днях я видел его статистику – он особенный игрок, другого такого нет.

Хотелось бы, чтобы он чаще принимал верные решения. Ему не всегда это удается, потому что он гонит со скоростью 200 в час. Он очень важен, и я его очень люблю. Он необыкновенный, и я доверяю ему, он никогда меня не подводил. Он не хотел уходить из клуба, и вот он с нами», – сказал главный тренер «Барселоны».

В текущем сезоне полузащитник каталонцев забил 4 гола и отдал 5 голевых передач в 14 матчах .

Хави о Лиге чемпионов: «Жаль, что «Барса» вылетела. Мы были лучше «Баварии» в первом тайме, с «Интером» были шансы – не хватило зрелости»