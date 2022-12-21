Хуан Себастьян Верон: «Месси опережает Роналду и на одном уровне с Марадоной»

Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон высказался о статусе .

«У него невероятные достижения в футболе, и он заслужил такой финал карьеры. Он оставляет большое наследие. Вопрос в том, что будет со сборной после его ухода. Ситуация будет очень тяжелой. То, что было с Марадоной, происходит и с Месси.

И Месси, и выжали из своих карьер почти максимум, и я думаю, что они на одном уровне, поскольку оба выиграли чемпионат мира. Но история Марадоны уйдет в тень после того, чего добился Месси.

Люди продолжат спорить на этот счет, но я думаю, что Месси опережает , не говоря уже о современных и прежних игроках среднего уровня. Теперь нет никаких сомнений в том, что Лео на шаг впереди», – заявил Верон.