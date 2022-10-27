Хави: «Барселона» была сильнее в Мюнхене и должна была побеждать. Сегодня была лучше «Бавария»
Главный тренер «Барселоны» Хави считает победу «Баварии» над его командой заслуженной.
«В Мюнхене мы были сильнее, сегодня же мы не боролись на должном уровне.
Сегодня «Бавария» была лучше, а в Мюнхене лучше были мы – и должны были побеждать», – заявил Хави.
13 сентября «Барселона» уступила «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 0:2, 26 октября – 0:3. Каталонцы не вышли в плей-офф ЛЧ.
Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд
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