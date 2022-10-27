Хави: «Барселона» была сильнее в Мюнхене и должна была побеждать. Сегодня была лучше «Бавария»

Главный тренер «Барселоны» считает победу «Баварии» над его командой заслуженной.

«В Мюнхене мы были сильнее, сегодня же мы не боролись на должном уровне.

Сегодня была лучше, а в Мюнхене лучше были мы – и должны были побеждать», – заявил Хави.

13 сентября уступила «Баварии» в со счетом 0:2, 26 октября – 0:3. Каталонцы не вышли в плей-офф ЛЧ.

Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд