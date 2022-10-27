Хави: «Барселона» была сильнее в Мюнхене и должна была побеждать. Сегодня была лучше «Бавария»

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Главный тренер «Барселоны» Хави считает победу «Баварии» над его командой заслуженной.

«В Мюнхене мы были сильнее, сегодня же мы не боролись на должном уровне.

Сегодня «Бавария» была лучше, а в Мюнхене лучше были мы – и должны были побеждать», – заявил Хави.

13 сентября «Барселона» уступила «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 0:2, 26 октября – 0:3. Каталонцы не вышли в плей-офф ЛЧ.

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