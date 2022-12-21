Картонный гроб с лицом Мбаппе сожгли фанаты Аргентины, празднуя победу на ЧМ
Килиану Мбаппе досталось от фанатов сборной Аргентины после победы их сборной на ЧМ-2022.
Во вторник в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, прошел чемпионский парад, на улицы вышли миллионы человек.
Группа аргентинских болельщиков сожгла кусок картона в форме гроба, на котором было закреплено изображение лица Мбаппе.
Форвард сборной Франции сделал хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре и забил в послематчевой серии пенальти, однако его команда все равно уступила
Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза
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