Картонный гроб с лицом Мбаппе сожгли фанаты Аргентины, празднуя победу на ЧМ

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиану Мбаппе досталось от фанатов сборной Аргентины после победы их сборной на ЧМ-2022.

Во вторник в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, прошел чемпионский парад, на улицы вышли миллионы человек.

Группа аргентинских болельщиков сожгла кусок картона в форме гроба, на котором было закреплено изображение лица Мбаппе.

Форвард сборной Франции сделал хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре и забил в послематчевой серии пенальти, однако его команда все равно уступила

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза

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