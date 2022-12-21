Картонный гроб с лицом Мбаппе сожгли фанаты Аргентины, празднуя победу на ЧМ

Килиану Мбаппе досталось от фанатов сборной Аргентины после победы их сборной на .

Во вторник в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, прошел чемпионский парад, на улицы вышли миллионы человек.

Группа аргентинских болельщиков сожгла кусок картона в форме гроба, на котором было закреплено изображение лица Мбаппе.

Форвард сделал хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре и забил в послематчевой серии пенальти, однако его команда все равно уступила

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза