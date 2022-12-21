У финала ЧМ-2022 такой же рейтинг на ТВ, как у обращения Путина 21 февраля. Популярнее в 2022-м только две трансляции Первого канала в День Победы

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Финал ЧМ-2022 стал третьей по популярности трансляцией в России в 2022 году.

Матч между Аргентиной и Францией на «Матч ТВ» собрал рейтинг 8,1 в возрастной категории «+4», сообщает Metaratings.ru со ссылкой на Mediascope.

Такой же рейтинг – 8,1% – был у церемонии открытия Олимпиады-2022 на «России 1» и у обращения Президента РФ Владимира Путина 21 февраля.

Больше рейтинг в России собрали лишь две трансляции на Первом канале 9 мая: трансляция Парада (10,8%) и эфир «День Победы» (11,2%).

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