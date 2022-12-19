Путин о словах Лукашенко про финал ЧМ: «Бог был и на стороне болельщиков. Драма – до последней секунды. Победил сильнейший»

дополнил слова о роли Бога в финале .

«Позволю себе добавить: мне кажется, что Господь Бог был в том числе на стороне болельщиков. И надо поблагодарить обе команды за блестящую игру. Они создали настоящий праздник футбола для всех любителей спорта и футбола в мире.

Обе команды играли блестяще. Драма была такая – до последней секунды. Сражались очень достойно, но победил сильнейший», – заявил президент России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ