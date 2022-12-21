Сергей Пиняев: «Глобальная цель на ближайшие 5 лет — заиграть в европейском топ-клубе»

Хавбек « » Сергей Пиняев рассказал о своей главной цели.

«Глобальная цель на ближайшие пять лет — заиграть в европейском топ-клубе. То есть в течение пяти лет попасть в Европу, поиграть и заиграть в топ-клубе.

Не могу сказать, в какой конкретно команде мечтаю оказаться, самое главное — поиграть в Европе», — сказал Пиняев.

«Локо» потратит более 700 млн рублей на Пиняева и Глушенкова. Агенты Сергея получат 140 млн