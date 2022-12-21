Уилкшир о ЧМ-2022: «Россия могла бы оказаться в 1/4 или даже 1/2 финала, если бы все сложилось как надо»

предположил, как сборная России выступила бы на .

— Как бы выступила Россия в Катаре? России нужно начать играть против сильных соперников, возвращаться в международный футбол, но эта команда, без сомнений, способна соревноваться.

Никто не знает, где бы Россия оказалась на этом чемпионате мира. Посмотрите на Марокко. Возможно, Россия вылетела бы после группового турнира, это не исключено, а возможно, и вышла бы из группы. Если бы все сложилось как надо, они могли бы оказаться в четвертьфинале или даже полуфинале, кто знает.

— Победила бы Россия в матче с ?

— Неизвестно. Но, вероятно, нет. Марокканцы были очень хороши, – сказал экс-защитник «Динамо».