Матч «Зенита» с «Сепаханом» в Иране перенесен с 3-го февраля на 17-е

«Зенит» объявил о переносе даты матча с «Сепаханом» в Иране.

Изначально сообщалось, что товарищеская игра пройдет 3 февраля.

Клубы достигли договоренности о переносе матча. Он пройдет 17 февраля на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане.

« » и « » заключили соглашение о сотрудничестве 10 апреля 2021 года. В рамках партнерской программы клубы обмениваются опытом в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, а также развития молодежных и юношеских команд.

«Сепахан» – пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка.