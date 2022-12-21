Матч «Зенита» с «Сепаханом» в Иране перенесен с 3-го февраля на 17-е

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«Зенит» объявил о переносе даты матча с «Сепаханом» в Иране.

Изначально сообщалось, что товарищеская игра пройдет 3 февраля.

Клубы достигли договоренности о переносе матча. Он пройдет 17 февраля на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане.

«Зенит» и «Сепахан» заключили соглашение о сотрудничестве 10 апреля 2021 года. В рамках партнерской программы клубы обмениваются опытом в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, а также развития молодежных и юношеских команд.

«Сепахан» – пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка.

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