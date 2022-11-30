«Зенит» сыграет в Иране с «Сепаханом» 3 февраля
Определена дата проведения товарищеского матча «Зенита» с иранским «Сепаханом».
Игра состоится 3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан», расположенном в Исфахане.
«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Сепаханом» 10 апреля 2021 года. В рамках партнерской программы клубы обмениваются опытом в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития молодежных и юношеских команд.
«Сепахан» из Исфахана – пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка.
Комментарии