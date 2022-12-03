«Интер» хочет купить вратаря летом. Зоммер и Байындыр из «Фенербахче» – в списке интересов

намерен подписать нового вратаря.

«Нерадзурри» интересуются из менхенгладбахской и Алтаем Байындыром из , сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Трансфер нового голкипера планируется летом.

Ожидается, что переход новичка не повлияет на положение – он останется в команде.

Статистику Зоммера можно найти здесь, Байындыра – тут.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ