«Интер» хочет купить вратаря летом. Зоммер и Байындыр из «Фенербахче» – в списке интересов

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«Интер» намерен подписать нового вратаря.

«Нерадзурри» интересуются Яном Зоммером из менхенгладбахской «Боруссии» и Алтаем Байындыром из «Фенербахче», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Трансфер нового голкипера планируется летом.

Ожидается, что переход новичка не повлияет на положение Андре Онана – он останется в команде.

Статистику Зоммера можно найти здесь, Байындыра – тут.

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