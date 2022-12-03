«Интер» хочет купить вратаря летом. Зоммер и Байындыр из «Фенербахче» – в списке интересов
«Интер» намерен подписать нового вратаря.
«Нерадзурри» интересуются Яном Зоммером из менхенгладбахской «Боруссии» и Алтаем Байындыром из «Фенербахче», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Трансфер нового голкипера планируется летом.
Ожидается, что переход новичка не повлияет на положение Андре Онана – он останется в команде.
Статистику Зоммера можно найти здесь, Байындыра – тут.
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