«Фламенго» интересуется Клаудиньо. Подписать хавбека «Зенита» будет сложно

Клаудиньо заинтересовал бразильский клуб.

По информации Globo, за полузащитником следит . Клуб ищет новых хавбеков, и подписание игрока «Зенита» – один из вариантов для бразильцев.

«Фламенго» наблюдает за Клаудиньо еще с тех пор, когда он выступал в чемпионате Бразилии. Однако считается, что осуществить этот трансфер будет непросто.

Напомним, в июле футболист продлил контракт с петербургским клубом до 2027 года. «Фламенго» еще не связывался с агентом игрока.

В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ Клаудиньо забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Статистику 25-летнего хавбека можно найти здесь.