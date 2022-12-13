Агент Малкома и Клаудиньо: «Есть множество запросов от разных клубов, но ребята хотят принести «Зениту» вторую звезду»

Агент Малкома и Клаудиньо ответил на вопрос, останутся ли футболисты в .

«Предложений по Малкому и нет, но есть множество запросов от разных клубов.

Но они останутся в «Зените». Ребята хотят принести клубу вторую звезду», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Малком забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 17 матчах сезона Мир РПЛ.

На счету Клаудиньо 3 гола и 5 передач в 14 играх чемпионата.

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