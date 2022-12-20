Том Брэди о поражениях: «Сочувствую тем, у кого дела идут не так, как они хотят – это может быть работник UPS, солдат или Мбаппе, сделавший хет-трик в финале ЧМ»

высказался о поражениях.

«Чувак, проигрывать – отстой. Это просто реальность. Здесь не так уж много объяснений.

Я гораздо больше сочувствую парням, которые тратят гораздо больше времени и энергии, а дела идут не так, как они хотят. Это может быть не просто футболист. Это любой человек на своей работе. Это может быть парень, работающий в UPS (компания, специализирующаяся на доставке и логистике – прим.). Это может быть парень, служащий в армии. Это может быть парень, работающий в офисе продаж.

Это может быть , который забил три гола в финале чемпионата мира. И знаешь что? Его команда не выиграла. Такова жизнь. Тебе не гарантирована победа. Никому не гарантирован выигрыш. Никому не гарантирован завтрашний день. Сегодня взошло солнце, и ты постараешься сделать этот день как можно лучше», – сказал квотербек « » и семикратный победитель Супребоула в подкасте Let’s Go!