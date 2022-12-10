Юрген Клинсманн: «Раньше лучший пенальтист задавал настроение. Неймар должен был бить первым»
Юрген Клинсманн считает, что Неймару следовало бить первый пенальти в матче с Хорватией.
Бразилия проиграла Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 2:4. Форвард «ПСЖ» должен был исполнить пятый удар, но очередь до него не дошла.
«У них были совершенно разные подходы. Раньше лучший пенальтист задавал настроение. По-моему, Неймар должен был исполнять первый пенальти, чтобы задать настроение.
Динамика игры действительно изменилась после гола Хорватии, перед самым концом дополнительного времени.
Что творится в голове, если ты бразильский игрок – тебе становится страшно. Вся нация ждет, что ты справишься, а ты паникуешь.
Ты нервничаешь гораздо больше, потому что нет времени, чтобы прийти в себя», – сказал Клинсманн в интервью BBC Sport.
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