Юрген Клинсманн: «Раньше лучший пенальтист задавал настроение. Неймар должен был бить первым»

считает, что Неймару следовало бить первый пенальти в матче с Хорватией.

проиграла Хорватии в 1/4 финала в серии пенальти со счетом 2:4. Форвард должен был исполнить пятый удар, но очередь до него не дошла.

«У них были совершенно разные подходы. Раньше лучший пенальтист задавал настроение. По-моему, Неймар должен был исполнять первый пенальти, чтобы задать настроение.

Динамика игры действительно изменилась после гола , перед самым концом дополнительного времени.

Что творится в голове, если ты бразильский игрок – тебе становится страшно. Вся нация ждет, что ты справишься, а ты паникуешь.

Ты нервничаешь гораздо больше, потому что нет времени, чтобы прийти в себя», – сказал Клинсманн в интервью BBC Sport.

Факт для Неймара и Тите: первый пенальти очень важен. После 0:1 спаслась только одна команда в истории ЧМ

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ