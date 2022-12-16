Нигматуллин о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»: «Весь состав «Крыльев» и «Чертаново» может туда переехать в будущем»

Руслан Нигматуллин оценил вероятные переходы и в «Локомотив».

«Понятно, по какой причине игроки « » могут оказаться в «Локомотиве». В будущем весь состав «Крыльев Советов» и « » может туда переехать. Со спортивной точки зрения Пиняеву было бы лучше еще в «Крыльях» дорасти мясом до московского клуба.

«Локомотив» сейчас далек от оптимальной формы. Дела далеки от того, как было раньше. Команда борется за выживание. Здесь нужны больше опытные и крепкие игроки, нежели молодые. Глушенков — более сформировавшийся игрок, он [сейчас] может пригодиться «Локомотиву». Но поживем — увидим.

Ситуация у «Локомотива» очень непростая. Пока вопросов больше, чем ответов. Но все ответы будут уже весной, когда возобновится чемпионат и будет понятно, удалось ли новому главному тренеру [Галактионову] что-то сделать», — сказал экс-вратарь « ».

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