Кузьмичев о Пиняеве в «Локо»: «Нужен сильный центральный защитник. Вот на такой трансфер можно потратить серьезные деньги»

оценил вероятный переход хавбека в «Локомотив».

— В последние дни Пиняева активно сватают в «Локомотив». Он пригодится железнодорожникам?

— Как вам сказать... Понятно, что Сергей один из самых талантливых игроков в своем возрасте. Здесь не может быть никаких сомнений. Но сразу возникают нюансы.

По нынешним временам это очень дорогая сделка. Если рассматривать Пиняева как инвестицию в будущее, то вопросов нет. Но «Локо» сейчас нужно думать о настоящем — о том, как бы обезопасить себя от вылета из . Железнодорожникам надо с первого весеннего тура набирать очки.

Сможет ли Пиняев сразу же сделать разницу, принести результат? Не уверен. Ведь за такие деньги он должен прийти и спасти «Локо». Повторюсь, здесь у меня возникают сомнения. Готов ли 18-летний парень стать неким толчком для прогресса «Локомотива» в плане результата?

— То есть приобретение Пиняева — это не гарантия того, что команда Галактионова избежит стыковых матчей?

— Сегодня у «Локомотива» есть дыры, которые нужно закрыть как можно скорее. Имею в виду центрального защитника. К сожалению, Цорн оставил не очень хорошее наследство после себя... Как минимум один сильный игрок центра обороны железнодорожникам просто необходим. Вот на такой трансфер можно и потратить серьезные деньги.

Если бы «Локо» сначала закрыл этот вопрос, а уже потом перешел к атакующим исполнителям, я бы понял логику. А говорить о том, что давайте сначала купим Пиняева, а потом уже посмотрим, есть ли деньги на защитника, не совсем правильно.

У меня возникает еще один вопрос. У «Локо» есть свой воспитанник Раков, который всего на год младше Пиняева. По функционалу эти футболисты в принципе похожи. В этом сезоне Вадим уже привлекается к тренировкам и играм основы. Но получается, что возникнет конкуренция между двумя молодыми исполнителями. Один другому, видимо, закроет дорогу.

Покупка Пиняева, думаю, ударит по шансам , который много лет шел к тому, чтобы пробиться в первую команду, – сказал бывший директор академии « ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ