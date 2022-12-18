Марчиняк назначил 3 пенальти в финале ЧМ-2022. Франция забила 2, Аргентина – 1

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Шимон Марчиняк Килиан Мбаппе Футбол

В матче Франции с Аргентиной в финале ЧМ-2022 пробито три пенальти.

Первый одиннадцатиметровый главный судья Шимон Марчиняк назначил в пользу южноамериканцев в первом тайме – Лионель Месси открыл счет на 23-й минуте.

Во втором тайме Килиан Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый на 80-й минуте, а в дополнительное время, на 118-й, забил с точки снова.

Игра завершилась вничью и перешла в серию пенальти.

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