Марчиняк назначил 3 пенальти в финале ЧМ-2022. Франция забила 2, Аргентина – 1
В матче Франции с Аргентиной в финале ЧМ-2022 пробито три пенальти.
Первый одиннадцатиметровый главный судья Шимон Марчиняк назначил в пользу южноамериканцев в первом тайме – Лионель Месси открыл счет на 23-й минуте.
Во втором тайме Килиан Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый на 80-й минуте, а в дополнительное время, на 118-й, забил с точки снова.
Игра завершилась вничью и перешла в серию пенальти.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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