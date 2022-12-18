Марчиняк назначил 3 пенальти в финале ЧМ-2022. Франция забила 2, Аргентина – 1

В матче с в финале пробито три пенальти.

Первый одиннадцатиметровый главный судья Шимон Марчиняк назначил в пользу южноамериканцев в первом тайме – открыл счет на 23-й минуте.

Во втором тайме реализовал одиннадцатиметровый на 80-й минуте, а в дополнительное время, на 118-й, забил с точки снова.

Игра завершилась вничью и перешла в серию пенальти.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ