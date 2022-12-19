Билялетдинов о финале ЧМ-2022: «Не лучший, что я видел. 70 минут вообще футбола не было»
Динияр Билялетдинов остался не в восторге от матча Аргентины с Францией на ЧМ-2022.
«Не лучший финал, что я видел. Эмоционально – мы все под впечатлением. По качеству игры – нет. 70 минут вообще футбола не было. Потом пенальти, который забил Мбаппе, перевернул игру и наконец заставил французов проснуться.
Один момент все меняет», – сказал бывший футболист «Эвертона».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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