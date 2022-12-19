Билялетдинов о финале ЧМ-2022: «Не лучший, что я видел. 70 минут вообще футбола не было»

остался не в восторге от матча с Францией на .

«Не лучший финал, что я видел. Эмоционально – мы все под впечатлением. По качеству игры – нет. 70 минут вообще футбола не было. Потом пенальти, который забил Мбаппе, перевернул игру и наконец заставил французов проснуться.

Один момент все меняет», – сказал бывший футболист «Эвертона».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ