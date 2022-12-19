Андреа Пирло: «Гвардиола позвал меня и начал говорить, как хотел бы видеть меня в команде. Я гордился, что меня сравнивают с игроками «Барселоны»

Экс-хавбек « » рассказал о разговоре с в 2010 году.

Беседа с испанцем, тогда возглавлявшим «Барселону», состоялась после товарищеской игры.

«Он позвал меня к себе в кабинет и начал говорить о том, какую игру он хотел бы поставить и как хотел бы видеть меня в своей команде.

Для меня это стало предметом гордости – как разговор с ним, так и то, что меня сравнивали с игроками «Барселоны». В итоге ничего из этого не вышло, но поход к Гвардиоле по его приглашению – это чудесные впечатления», – сказал Пирло.

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