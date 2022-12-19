Андреа Пирло: «Я был очень близок к «Реалу» после ЧМ-2006, но «Милан» многое сделал, чтобы меня удержать»

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Экс-хавбек «Милана» Андреа Пирло рассказал, что вел переговоры с «Реалом» в 2006 году.

«Мы только что выиграли чемпионат мира, и я не знал, что будет дальше [в свете коррупционного скандала в итальянском футболе]. Я был очень, очень близок к «Реалу», но узнал, что «Милан» сможет участвовать в квалификационных раундах Лиги чемпионов и останется в Серии А.

Мне сразу предложили новый контракт, и клуб многое сделал для того, чтобы меня удержать», – сказал Пирло, сейчас тренирующий «Фатих Карагюмрюк».

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