Адани о лучшем в истории: «Месси 18 лет показывает нечеловеческую стабильность. Но я за Марадону»

Экс-защитник «Интера» ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

– На протяжении 18 лет Месси демонстрирует нечеловеческую стабильность. Но у каждого поколения свои герои. Для меня величайший – .

Гвардиола же укажет на статую и скажет: мы всем обязаны ему. А Луис Сесар Менотти назовет лучшим в истории .

– А среди итальянцев?

– Я выбираю , затем – . Мой отец называет Риверу, – отметил Адани.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ