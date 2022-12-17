Адани о лучшем в истории: «Месси 18 лет показывает нечеловеческую стабильность. Но я за Марадону»

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Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

– На протяжении 18 лет Месси демонстрирует нечеловеческую стабильность. Но у каждого поколения свои герои. Для меня величайший – Марадона.

Гвардиола же укажет на статую Кройффа и скажет: мы всем обязаны ему. А Луис Сесар Менотти назовет лучшим в истории Пеле.

– А среди итальянцев?

– Я выбираю Баджо, затем – Пирло. Мой отец называет Риверу, – отметил Адани.

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