«Месси держит мяч близко, словно на ниточке, и умеет вести его внешней стороной любой из стоп. Обычным игрокам это не под силу». Экс-форвард «Ливерпуля» Сондерс о Лео как лучшем в истории

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Дин Сондерс Футбол

Экс-форвард «Ливерпуля» Дин Сондерс считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Я так думаю. Кто-то прислал мне видео с разрезающими передачами Марадоны, и это напомнило мне, что он с другой планеты, но Месси – нечто из ряда вон выходящее.

Одним из элементов, которые под силу ему, но не обычным футболистам, является умение вести мяч внешней стороной как левой, так и правой ноги. Когда вы пытаетесь его накрыть, он может начать вести мяч другой стороной стопы. И он держит мяч так близко, словно на ниточке, что стоит вам только попытаться вставить свою ногу, как он сразу от вас уходит.

К тому же у него низкий центр тяжести и потрясающее видение поля», – сказал Сондерс Talksport.

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