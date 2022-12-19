Авербух сравнил Месси с Ягудиным: «Оба невысокие и мегаталантливые. Могут включиться и прыгнуть через голову»

Хореограф Илья Авербух нашел общие черты у и Алексея Ягудина.

– С кем из фигуристов можно сравнить Месси?

– Я сегодня в порыве импровизации сравнил Месси с Алексеем Ягудиным. Они оба такие невысокие, коренастые, мегаталантливые – каждый в своем.

Люди, у которых есть гигантский резерв, которые могут включиться и прыгнуть через голову, – отметил Авербух.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ