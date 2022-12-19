Авербух сравнил Месси с Ягудиным: «Оба невысокие и мегаталантливые. Могут включиться и прыгнуть через голову»
Хореограф Илья Авербух нашел общие черты у Лионеля Месси и Алексея Ягудина.
– С кем из фигуристов можно сравнить Месси?
– Я сегодня в порыве импровизации сравнил Месси с Алексеем Ягудиным. Они оба такие невысокие, коренастые, мегаталантливые – каждый в своем.
Люди, у которых есть гигантский резерв, которые могут включиться и прыгнуть через голову, – отметил Авербух.
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