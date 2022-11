Журналист Молина после травмы Бензема: «Игроки Франции давно не доверяют медштабу. Меньяна просили делать упражнения, противоречившие предписаниям «Милана»

Журналист Ромен Молина утверждает, что игроки не доверяют врачам сборной .

Сотрудничающий с The Guardian и The New York Times автор написал об этом после того, как стало известно о возможном пропуске чемпионата мира в Катаре.

«Игроки французской сборной и без того не были уверены в протоколах восстановления, которые составляет доктор Франк Ле Галль. Например, он просил делать упражнения (прыжки и другие), противоречившие тому, что предписывали в .

Я не врач и мало что в этом смыслю, но существует настоящее недоверие по отношению к тренерскому штабу сборной Франции, особенно в части протоколов восстановления. Ситуация не меняется уже много лет, проблема так и не была решена», – написал Молина.

За Бензема тревожно: снова травмировался, пропустит Австралию и может вообще не сыграть на ЧМ