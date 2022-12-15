Лукашенко о санкциях: «То, что без символики – плохо, но не катастрофа. У настоящего спортсмена из сердца флаг и гимн не вырвешь»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о санкциях в отношении спортсменов.

Белорусские спортсмены, как и российские, по рекомендации МОК отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«А вы говорите мне про санкции. Если тебя давят (я в спорте так это понимаю), то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты.

У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так?

Вот Национальный стадион [футбольный]. Скоро он появится. Кто там будет играть?

То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), – это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь.

Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей.

Не только для себя – для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги», – сказал Лукашенко.