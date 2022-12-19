Селюк о Ротенберге: «Боря будет бороться за репутацию «Локо». Пятна позора не омрачат его лицо»

высказался о работе в менеджменте « ».

Бывший защитник команды стал директором департамента развития молодежного футбола.

«Борис приступил к работе, сейчас ему нужно вникать в суть дела.

Можете даже не сомневаться, что он будет трудиться не покладая рук, бороться за репутацию клуба. Остальное – дело наживное, посмотрим, как оно все будет.

Уверен, что Боря будет работать таким образом, что пятна позора не будут омрачать его лицо», – подчеркнул агент, представлявший интересы Ротенберга-младшего.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ