Селюк о Ротенберге: «Боря будет бороться за репутацию «Локо». Пятна позора не омрачат его лицо»
Дмитрий Селюк высказался о работе Бориса Ротенберга в менеджменте «Локомотива».
Бывший защитник команды стал директором департамента развития молодежного футбола.
«Борис приступил к работе, сейчас ему нужно вникать в суть дела.
Можете даже не сомневаться, что он будет трудиться не покладая рук, бороться за репутацию клуба. Остальное – дело наживное, посмотрим, как оно все будет.
Уверен, что Боря будет работать таким образом, что пятна позора не будут омрачать его лицо», – подчеркнул агент, представлявший интересы Ротенберга-младшего.
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