Марко Николич: «Ротенберг поможет «Локомотиву» достигать больших задач, когда станет спортивным директором. А он станет – 100%»
Марко Николич считает, что Борис Ротенберг может стать спортивным директором «Локомотива».
Бывший защитник железнодорожников занял пост директора департамента развития молодежного футбола в московском клубе.
«Как мне кажется, назначение Бориса на должность директора по развитию молодежного футбола – это шаг к следующей ступени. Какой именно? К должности спортивного директора клуба.
На данный момент он не может помочь «Локомотиву» выбраться из ситуации, в которую команда загнала себя.
Если он назначен на пост директора по развитию молодежного футбола, то никак не связан с результатом профессиональной команды.
Но все равно очень хорошо, что Ротенберг снова в «Локомотиве»: в будущем сможет помогать клубу достигать больших задач, когда станет спортивным директором. А он станет – это 100%. Даже не сомневаюсь», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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