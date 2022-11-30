Марко Николич: «Ротенберг поможет «Локомотиву» достигать больших задач, когда станет спортивным директором. А он станет – 100%»

считает, что может стать спортивным директором «Локомотива».

Бывший защитник железнодорожников занял пост директора департамента развития молодежного футбола в московском клубе.

«Как мне кажется, назначение Бориса на должность директора по развитию молодежного футбола – это шаг к следующей ступени. Какой именно? К должности спортивного директора клуба.

На данный момент он не может помочь «Локомотиву» выбраться из ситуации, в которую команда загнала себя.

Если он назначен на пост директора по развитию молодежного футбола, то никак не связан с результатом профессиональной команды.

Но все равно очень хорошо, что Ротенберг снова в «Локомотиве»: в будущем сможет помогать клубу достигать больших задач, когда станет спортивным директором. А он станет – это 100%. Даже не сомневаюсь», – сказал бывший главный тренер .