Марко Николич: «Ротенберг готовился к работе в «Локо», когда еще играл. Борис – умный парень, самостоятельный»
Марко Николич прокомментировал назначение Бориса Ротенберга директором «Локомотива».
Бывший защитник железнодорожников занял пост директора департамента развития молодежного футбола в московском клубе.
«Борис готовился к работе в клубе, когда еще был футболистом. Я много раз говорил с ним о том, что будет, когда он закончит карьеру.
Он умный парень, который сильно любит футбол. Самостоятельный в прямом смысле этого слова. У нас очень хорошие отношения, поэтому желаю только удачи», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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