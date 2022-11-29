Марко Николич: «Ротенберг готовился к работе в «Локо», когда еще играл. Борис – умный парень, самостоятельный»

прокомментировал назначение директором «Локомотива».

Бывший защитник железнодорожников занял пост директора департамента развития молодежного футбола в московском клубе.

«Борис готовился к работе в клубе, когда еще был футболистом. Я много раз говорил с ним о том, что будет, когда он закончит карьеру.

Он умный парень, который сильно любит футбол. Самостоятельный в прямом смысле этого слова. У нас очень хорошие отношения, поэтому желаю только удачи», – сказал бывший главный тренер .