Марко Николич: «Ротенберг готовился к работе в «Локо», когда еще играл. Борис – умный парень, самостоятельный»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Марко Николич Чемпионат.com Футбол

Марко Николич прокомментировал назначение Бориса Ротенберга директором «Локомотива».

Бывший защитник железнодорожников занял пост директора департамента развития молодежного футбола в московском клубе.

«Борис готовился к работе в клубе, когда еще был футболистом. Я много раз говорил с ним о том, что будет, когда он закончит карьеру.

Он умный парень, который сильно любит футбол. Самостоятельный в прямом смысле этого слова. У нас очень хорошие отношения, поэтому желаю только удачи», – сказал бывший главный тренер «Локомотива»

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