Наумов о Ротенберге в «Локо»: «Его сильным качеством будет независимость. Семин давно говорил, что надо Бориса попробовать в роли менеджера»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший Юрий Семин премьер-лига Россия Николай Наумов Футбол

Николай Наумов оценил назначение Бориса Ротенберга на управленческую должность в «Локомотиве».

Экс-защитник москвичей стал директором департамента развития молодежного футбола клуба.

«Сильным качеством Ротенберга на этой должности будет его независимость. Возможно, у него пока нет опыта работы менеджером футбольного клуба, но от своих знакомых игроков, тренеров и сотрудников «Локо» не раз слышал, что Борис очень трудолюбивый человек, с тягой к новым знаниям и явным управленческим потенциалом.

А еще он очень любит футбол, иначе бы давно его бросил при своих возможностях. Не зря Семин давно говорил, что надо Ротенберга попробовать в роли менеджера «Локо», – сказал экс-президент «Локомотива».

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