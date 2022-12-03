Форвард «Монако» Эмболо о Головине: «У него еще есть время, чтобы дорасти до топ‑клубов. Сумасшедший игрок»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Бреэль Эмболо Футбол

Бреэль Эмболо высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин — сумасшедший игрок. Круто, что он есть у нас в «Монако». Он играет в схожей роли с Шакири, может действовать разнообразно на поле.

Я знаю его уже пять месяцев. Классный парень. У него есть хорошие качества. Счастлив, что он с нами. Он еще может расти и развиваться дальше. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем.

Это важный игрок для «Монако». У него еще есть время, чтобы дорасти до топ‑клубов», — сказал форвард «Монако» и сборной Швейцарии.

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