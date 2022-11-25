«Царь». Головин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре

Александр Головин признан лучшим футболистом в ноябре.

Российский полузащитник выиграл в голосовании болельщиков, получив 46 процентов голосов.

«Царь Александр Головин – ваш MVP в ноябре!» – сообщается в социальной сети монегасков.

В ноябре 26-летний футболист провел три матча за «Монако», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику Головина можно изучить здесь.

В общей сложности Головин сыграл 14 матчей в текущем сезоне Лиги 1, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи.