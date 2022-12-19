Месси – 9-й игрок в истории, выигравший ЧМ, ЛЧ/КЕЧ и «Золотой мяч»

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Лионель Месси стал девятым игроком, выигравшим ЧМ, ЛЧ/КЕЧ и «Золотой мяч».

Вчера форвард сборной Аргентины стал обладателем Кубка мира: команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Это его 42-й трофей в карьере.

До вчерашнего вечера в мире было лишь 8 футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов, чемпионат мира и «Золотой мяч». Это Бобби Чарльтон, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Паоло Росси, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо и Кака.

Месси стал девятым в этом списке.

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