Лионель Месси стал девятым игроком, выигравшим ЧМ, ЛЧ/КЕЧ и «Золотой мяч».

Вчера форвард сборной стал обладателем Кубка мира: команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Это его 42-й трофей в карьере.

До вчерашнего вечера в мире было лишь 8 футболистов, которые выигрывали / Кубок европейских чемпионов, чемпионат мира и «Золотой мяч». Это Бобби Чарльтон, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Паоло Росси, , Ривалдо, и Кака.

Месси стал девятым в этом списке.

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