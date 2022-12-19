Анчелотти о будущем: «Живу сегодняшним днем. У меня контракт с «Реалом» до 2024 года, уходить не планирую»

высказался о будущем в «Реале».

«Я не знаю, что ждет меня в будущем, живу сегодняшним днем. Сейчас я прекрасно чувствую себя в , у нас много целей, которых нужно достичь в этом сезоне, а время подумать о будущем еще будет.

У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если «Реал» не отправит меня восвояси, то до этого времени я никуда не уйду», – сказал главный тренер мадридского «Реала» в интервью Radio Rai.

Ранее сообщалось, что Анчелотти рассматривается в числе кандидатов на пост главного тренера сборной .

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