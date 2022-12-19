Месси за карьеру не выиграл лишь один турнир из тех, где выступал. Это Кубок Франции
Победа на ЧМ-2022 приблизила Лионеля Месси к уникальному достижению.
Теперь у 35-летнего нападающего нет побед лишь в одном турнире из тех, в котором он участвовал. Это Кубок Франции. Месси еще может выиграть его в составе «ПСЖ» в этом сезоне.
Вчера форвард сборной Аргентины стал обладателем Кубка мира: команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Это его 42-й трофей в карьере.
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