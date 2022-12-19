Месси за карьеру не выиграл лишь один турнир из тех, где выступал. Это Кубок Франции

Победа на ЧМ-2022 приблизила к уникальному достижению.

Теперь у 35-летнего нападающего нет побед лишь в одном турнире из тех, в котором он участвовал. Это Кубок Франции. Месси еще может выиграть его в составе « » в этом сезоне.

Вчера форвард сборной стал обладателем Кубка мира: команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Это его 42-й трофей в карьере.

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