«Барселона» о победе Месси на ЧМ-2022: «Он сделал это. Гордимся»

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«Барселона» отреагировала на победу аргентинца Лионеля Месси в финале ЧМ-2022.

Экс-форвард «блауграны» сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый в игре с Францией (3:3, 4:2 по пен.).

«Он сделал это. Гордимся.

Легенда «Барселоны», легенда Аргентины, легенда футбола», – говорится в сообщениях твиттера каталонского клуба.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий! 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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