«Барселона» о победе Месси на ЧМ-2022: «Он сделал это. Гордимся»

« » отреагировала на победу аргентинца в финале .

Экс-форвард «блауграны» сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый в игре с Францией (3:3, 4:2 по пен.).

«Он сделал это. Гордимся.

Легенда «Барселоны», легенда , легенда футбола», – говорится в сообщениях твиттера каталонского клуба.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ