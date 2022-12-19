«Барселона» о победе Месси на ЧМ-2022: «Он сделал это. Гордимся»
«Барселона» отреагировала на победу аргентинца Лионеля Месси в финале ЧМ-2022.
Экс-форвард «блауграны» сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый в игре с Францией (3:3, 4:2 по пен.).
«Он сделал это. Гордимся.
Легенда «Барселоны», легенда Аргентины, легенда футбола», – говорится в сообщениях твиттера каталонского клуба.
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
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