Икарди – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Мауро Икарди ЧМ-2022 Футбол

Мауро Икарди поздравил Лионеля Месси с победой сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.

Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что [в прошлом] я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты. Вперед, Аргентина!» – написал форвард «Галатасарая».

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