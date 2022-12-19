Икарди – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»
Мауро Икарди поздравил Лионеля Месси с победой сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.
Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что [в прошлом] я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты. Вперед, Аргентина!» – написал форвард «Галатасарая».
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