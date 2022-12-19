Алаев о финале ЧМ-2022: «Сюжет, достойный кино, закончился справедливым итогом. Болеть против Аргентины было невозможно»

Президент Мир РПЛ подвел итоги .

В финале турнира сборная обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).

«Безумно рад за Лео Месси, моего любимого игрока, не раз дарившего радость миллионам людей на планете. Сегодня было невозможно болеть против Аргентины. Хотя Франция сделала все, чтобы этот финал стал незабываемым. Сюжет, достойный кино, который закончился самым справедливым итогом из возможных.

Отдельно хочу поздравить игроков, выступавших в России, с блестяще проведенным турниром: хорватов Деяна Ловрена, Марио Пашалича, Николу Влашича и Марко Ливаю, членов тренерского штаба Хорватии Ведрана Чорлуку и Ивицу Олича – с бронзовыми наградами, аргентинца Леандро Паредеса – с победой в финале.

Футбольные связи прочнее, чем могло показаться. Это доказывает и выступление за Камерун воспитанника «Локо» Гаэля Ондуа. Парни, мы помним вас и всегда ждем обратно!» – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ