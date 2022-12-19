Мостовой о финале ЧМ-2022: «Это была величайшая игра. Один из величайших футболистов современности взял Кубок мира»

оценил финал между сборными Аргентины и (3:3, 4:2 пен.).

«Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда.

Один из величайших футболистов современности взял Кубок мира — это просто фантастика», — сказал экс-игрок сборной России.

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ