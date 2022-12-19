Мостовой о финале ЧМ-2022: «Это была величайшая игра. Один из величайших футболистов современности взял Кубок мира»
Александр Мостовой оценил финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).
«Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда.
Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика», — сказал экс-игрок сборной России.
Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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