Невилл о Мартинесе в серии пенальти: «Выносил французам мозги, и судья должен был вмешаться. Но эта Аргентина сделает все ради победы»

оценил поведение во время финала .

Вратарь сборной вел себя вызывающе и провоцировал французских игроков в серии 11-метровых (3:3, 4:2 пен.).

«Кажется, что он всегда поступает правильно. На этот раз он, честно говоря, просто выносил игрокам сборной мозги, и судья должен был вмешаться.

Но эта сборная Аргентины сделает все ради победы», – сказал экс-игрок сборной Англии.

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Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ