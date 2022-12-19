Невилл о Мартинесе в серии пенальти: «Выносил французам мозги, и судья должен был вмешаться. Но эта Аргентина сделает все ради победы»
Гари Невилл оценил поведение Эмилиано Мартинес во время финала ЧМ-2022.
Вратарь сборной Аргентины вел себя вызывающе и провоцировал французских игроков в серии 11-метровых (3:3, 4:2 пен.).
«Кажется, что он всегда поступает правильно. На этот раз он, честно говоря, просто выносил игрокам сборной Франции мозги, и судья должен был вмешаться.
Но эта сборная Аргентины сделает все ради победы», – сказал экс-игрок сборной Англии.
Сэйв Мартинеса на 120-й – просто пламя! А видели, как он отпраздновал?
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии