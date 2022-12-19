Невилл о Мартинесе в серии пенальти: «Выносил французам мозги, и судья должен был вмешаться. Но эта Аргентина сделает все ради победы»

Теги Гари Невилл Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Гари Невилл оценил поведение Эмилиано Мартинес во время финала ЧМ-2022.

Вратарь сборной Аргентины вел себя вызывающе и провоцировал французских игроков в серии 11-метровых (3:3, 4:2 пен.).

«Кажется, что он всегда поступает правильно. На этот раз он, честно говоря, просто выносил игрокам сборной Франции мозги, и судья должен был вмешаться.

Но эта сборная Аргентины сделает все ради победы», – сказал экс-игрок сборной Англии.

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