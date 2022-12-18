Эмилиано Мартинес: «Перед пенальти я был спокоен. Мечтал о победе на ЧМ, у меня нет слов»
Эмилиано Мартинес высказался о финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
Вратарь сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти отразил удар Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени пробил мимо ворот.
«В этом матче нам пришлось страдать. Когда мы думали, что контролируем игру, они вернулись. Очень сложный матч, нашей команде было предначертано терпеть.
Мы вели 3:2, потом они получили пенальти и забили, а затем почти забили снова. К счастью, удалось отразить удар ногой.
Я мечтал о победе на чемпионате мира, у меня нет слов.
Перед серией пенальти я был спокоен. Я всегда советую своим партнерам сохранять спокойствие.
Эту победу я посвящая своей семье. Я из скромного района, очень рано уехал в Англию. Так что победа посвящается и этому», – сказал Мартинес.
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