Лаутаро подтвердил, что играет на уколах: «Мне жаль, что меня критикуют»
Лаутаро Мартинес подтвердил, что играет на уколах.
Форвард сборной Аргентины рассказал об этом после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.
«Мне жаль, что меня критикуют. Мне делали укол в голеностоп, после чего я играл.
Однако тренер Скалони и мои партнеры по команде не дают мне соскучиться», – сказал нападающий «Интера» и интервью Sportitalia.
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