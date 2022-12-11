Лаутаро подтвердил, что играет на уколах: «Мне жаль, что меня критикуют»

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу травмы ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес подтвердил, что играет на уколах.

Форвард сборной Аргентины рассказал об этом после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

«Мне жаль, что меня критикуют. Мне делали укол в голеностоп, после чего я играл.

Однако тренер Скалони и мои партнеры по команде не дают мне соскучиться», – сказал нападающий «Интера» и интервью Sportitalia.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные