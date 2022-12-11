Лаутаро подтвердил, что играет на уколах: «Мне жаль, что меня критикуют»

подтвердил, что играет на уколах.

Форвард сборной рассказал об этом после матча 1/4 финала с Нидерландами.

«Мне жаль, что меня критикуют. Мне делали укол в голеностоп, после чего я играл.

Однако тренер Скалони и мои партнеры по команде не дают мне соскучиться», – сказал нападающий и интервью Sportitalia.

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