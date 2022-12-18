«Месси заслужил кубок больше, чем кто-либо. Он мой кумир». Энцо Фернандес о Лео

назвал своим кумиром.

взяла верх над командой Франции (3:3, по пенальти – 4:2) в воскресном финале чемпионата мира.

«Я был рожден для того, чтобы выходить и играть вот так. Бог наделил меня даром, и благодаря ему я здесь.

Не нахожу слов, чтобы прийти в себя. Этот момент я не забуду никогда. Возможность выиграть чемпионат мира вместе с моей страной – это честь.

Месси заслуживает этого больше, чем кто-либо другой. Он мой кумир.

Все это произошло настолько быстро, что теперь мне сложно наслаждаться этим. Я в 21 год осуществил мечту выиграть кубок мира», – сказал полузащитник «Бенфики».

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сделал дубль в ходе игрового времени и точно пробил с одиннадцатиметровой отметки в послематчевой серии.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

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