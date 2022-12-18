Месси забил 100-й гол правой ногой за карьеру – на 109-й минуте в финале ЧМ-2022 с Францией

забил 100-й гол правой ногой в карьере.

Таким для нападающего сборной Аргентины стал мяч в ворота сборной в финале на 109-й минуте.

Ранее в этом матче Месси реализовал пенальти, открыв счет на 23-й минуте.

У Месси – 7 голов и 3 ассиста, у Мбаппе – 7+2. Два игрока набрали по 9+ очков на ЧМ впервые с 1970-го

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ