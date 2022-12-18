Месси забил 6-й гол на ЧМ-2022 и вышел на 1-е место в списке бомбардиров турнира
Лионель Месси забил 6-й гол на ЧМ-2022.
Форвард сборной Аргентины реализовал пенальти в финальном матче с Францией (1:0, первый тайм). Месси забил в 4-м матче подряд (3 гола из 4 с пенальти).
Забив 6-й гол, Месси вышел на 1-е место в списке бомбардиров ЧМ-2022, обойдя Килиана Мбаппе, у которого 5 мячей.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аргентина – Франция.
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