Месси забил 6-й гол на ЧМ-2022 и вышел на 1-е место в списке бомбардиров турнира

забил 6-й гол на .

Форвард сборной реализовал пенальти в финальном матче с Францией (1:0, первый тайм). Месси забил в 4-м матче подряд (3 гола из 4 с пенальти).

Забив 6-й гол, Месси вышел на 1-е место в списке бомбардиров ЧМ-2022, обойдя , у которого 5 мячей.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аргентина – Франция.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ