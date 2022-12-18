Хонда о Месси: «Хочу, чтобы Лео выиграл ЧМ. Второго такого игрока придется ждать несколько десятилетий»

считает, что должен выиграть .

«Он небольшого роста, но никто не может его остановить. Как такое возможно? Он в одиночку делает невероятные вещи.

Я помню, как играл против него – два, три, четыре игрока просто хотели остановить его, а он все равно не отдавал пас – он держал мяч и пытался идти в дриблинг. Думаю, он изменил футбол.

Возможно, нам придется ждать, по крайней мере, пять или шесть десятилетий, чтобы увидеть кого-то похожего на Месси. Очевидно, ему нужен трофей чемпионата мира. Я хочу, чтобы он его выиграл», – сказал бывший игрок сборной .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

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