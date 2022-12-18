Президент Аргентины пожелал Макрону удачи, кроме дня финала ЧМ-2022. Глава Франции заранее попросил прощения у него за этот вечер

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Президенты Франции и Аргентины обменялись сообщениями в твиттере перед финалом ЧМ-2022.

«Дорогой друг Эммануэль, очень люблю тебя  и желаю тебе всего наилучшего в будущем. Кроме воскресенья. Аргентина – моя любимая страна, и это Латинская Америка! Вперед, небесно-голубые», – написал президент Аргентины Альберто Фернандес 15 декабря

«Дружба связывает меня с Аргентиной и Латинской Америкой. Но заранее прошу прощения за этот вечер. Вперед, синие!» – ответил за пару часов до финала Эммануэль Макрон.

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