Юрий Каминский: «У Запада нет никаких принципов. Обывателю мозги прочистили так, что они против русских настроены сильно»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

– В последние недели на Западе внезапно сменилась риторика по отношению к возможному допуску россиян. Об этом заговорили в Олимпийском комитете США, на это намекал президент Франции Эммануэль Макрон. У вас есть понимание, почему это происходит?

– Это же Запад. У него нет никаких принципов, есть только мысли о доходе. Приходится от принципов отказываться в пользу доходов. Я думаю, что они несут большие убытки. Им приходится отменять соревнования, сокращать трассы из-за того, что не могут подготовить снег из-за высоких цен. Лучше бы они на военные расходы тратили меньше, – сказал Каминский.

«Должно пройти какое-то время. Возможно, они готовят почву для того, чтобы допустить нас в следующем сезоне, изучают таким образом общественное мнение. Обывателю мозги прочистили так, что они против русских настроены сильно.

Хотя я вот наполовину украинец, наполовину русский. У меня родственники есть и тут, и там. Для меня нет различий между русскими и украинцами. Но сегодня на Западе есть истерия, и она не сразу пройдет, конечно», – добавил тренер.