Юрий Каминский: «У Запада нет никаких принципов. Обывателю мозги прочистили так, что они против русских настроены сильно»

Теги сборная России Юрий Каминский НОК США Политика Эммануэль Макрон Биатлон

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

– В последние недели на Западе внезапно сменилась риторика по отношению к возможному допуску россиян. Об этом заговорили в Олимпийском комитете США, на это намекал президент Франции Эммануэль Макрон. У вас есть понимание, почему это происходит?

– Это же Запад. У него нет никаких принципов, есть только мысли о доходе. Приходится от принципов отказываться в пользу доходов. Я думаю, что они несут большие убытки. Им приходится отменять соревнования, сокращать трассы из-за того, что не могут подготовить снег из-за высоких цен. Лучше бы они на военные расходы тратили меньше, – сказал Каминский.

«Должно пройти какое-то время. Возможно, они готовят почву для того, чтобы допустить нас в следующем сезоне, изучают таким образом общественное мнение. Обывателю мозги прочистили так, что они против русских настроены сильно.

Хотя я вот наполовину украинец, наполовину русский. У меня родственники есть и тут, и там. Для меня нет различий между русскими и украинцами. Но сегодня на Западе есть истерия, и она не сразу пройдет, конечно», – добавил тренер.

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